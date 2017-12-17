На Волыни перекрыли канал переправки нелегалов в Евросоюз

Сотрудники СБУ на Волыни разоблачили группу жителей, которые организовали механизм переправки нелегалов в страны Евросоюза.

По данным СБУ, дельцы изготавливали фальшивые документы и печати, необходимые для выезда граждан в страны ЕС.

"Проверяется информация о причастности к преступной схеме начальника районного подразделения миграционной службы и председателя сельского совета одного из районов области", — сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела обнаружено документацию, которая доказывает проведение незаконных действий.

"У злоумышленников изъяты фиктивные печати и незаполненные бланки государственных и банковских учреждений, частных предприятий, паспорта граждан Украины с остатками фиктивных оттисков штампов о регистрации", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее были задержаны организаторы канала нелегальной миграции.