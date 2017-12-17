В Севастополе детей на елку казаки с нагайками пропускают через металлоискатели

В аннексированном Россией Севастополе на городскую елку детям с родителями, которые решили прийти на праздник, пришлось проходить через металлоискатели.

При этом жителей города просили показать содержимое сумок, заглядывали даже в детские коляски, сообщает "Крым.Реалии".

На всей площади Нахимова, вместе с переодетыми в сказочных героев аниматорами, дежурили около десятка полицейских и представителей севастопольского казачества.

Главную елку Севастополя украсили елочными игрушками в цветах российского флага. В такой же гамме будет ее ночная иллюминация.