Снежный коллапс в Киеве. Город сковали километровые пробки

В понедельник, 18 декабря, из-за начавшегося с самого утра снегопада в Киеве на дорогах образовался коллапс.

Город стоит в сплошных пробках, которые парализовали главные транспортные артерии.

По данным сервиса Google, наихудшая ситуация наблюдается на проспекте Победы в сторону центра. Также еле-еле едут машины по Кольцевой в обеих направлениях. Причина — большое количество аварий и работа дорожных служб.

Кроме того, в сторону Петровки транспорт почти не движется. От Чоколовки по улице Елены Телиги до проспекта Лобановского скорость не превышает 3 км/час. Вблизи аэропорта "Киев" ситуация не лучше — пробки парализовали Севастопольскую площадь. С Житомирской трассы в сторону центра также мертвый затор.

Лучше ситуация — на Левом берегу столицы.

Напомним, ранее синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.