Спасатели назвали число оставшихся без света из-за непогоды населенных пунктов

Из-за налипания мокрого снега, дождя и порывов ветра, бушевавших 18-19 декабря, произошло без подачи электричества остались 147 населенных пунктов в шести областях Украины.

Такое сообщение во вторник, 19 декабря, было опубликовано представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Киевщине без электроснабжения утром остаются 79 населенных пункта, в Черкасской области – 36 населенных пунктов, в Житомирской – 20 населенных пунктов, в Черниговской области – 8 населенных пунктов, в Сумской области – 3 населенных пункта, в Луганской области – 1 населенный пункт.

На данный момент к восстановлению электроснабжения привлечены все бригады облэнерго.

Однако, несмотря на обильные снегопады, которые были зафиксированы накануне в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской областях, по состоянию на 07.00 19 декабря транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения полностью обеспечено, сообщают представители "Укравтодора".

Напомним, ранее "Главред" рассказывал о том, что как со снегопадом боролись киевские коммунальщики.