Синоптик предупредила, когда в Киеве потеплеет

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве с понедельника — 25 декабря (отмечается католическое Рождество Христово) потеплеет.

В столице завтра — 20 числа — ожидается небольшой снег, ветер угомонится, на дорогах — гололедица, говорится на ее странице в Facebook.

"Ближайшей ночью -4 градуса, завтра днем -2 градуса. С понедельника к нам придет потепление", — отмечается в сообщении.

Напомним, 18 декабря в Киеве был сильный снегопад, из-за него на дорогах образовались километровые пробки, утром в город запретили въезд крупногабаритному транспорту, аэропорт "Киев" (Жуляны) перенаправил свои рейсы в "Борисполь".