"Замкнутый круг". Фуры виноваты в транспортном коллапсе, а дорожники не чистят снег из-за грузовиков

Снег засыпал почти всю Украину. В транспортном коллапсе застряли сотни грузовиков. Люди вынуждены были добираться в столицу пешком из-за скопления фур на нерасчищенных дорогах.

Коммунальщики уверяют, что не могут работать на дороге, потому что там стоят фуры, и такой "замкнутый круг" возник на всех подъездах к столице, пишет ТСН.

Так по информации пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 22 часа 19 декабря, осадки в виде снега наблюдаются в Киевской, Житомирской, Винницкой, Сумской, Черниговской, Черкасской областях и в г.. Киеве. На остальной территории Украины — без осадков.

Кроме того, по Украине пронесся ураган, который парализовал Киев и область. Из-за непогоды были обесточены 147 населенных пунктов, осталось восстановить 26, в частности: в Киевской (15 населенных пунктов), Черниговской (6 населенных пунктов) и Черкасской (5 населенных пунктов) областях. Кроме того, в в центральных регионах сгорело 10 домов из-за неисправного печного отопления, ими люди пытались обогреть дома. В пожарах погибли двое человек.

Тысячи километров автотрасс моментально стали непригодными для автомобилей. Под тяжестью снега падали деревья, а водители-за скользкой дороги не справлялись с управлением. Сотни автомобилей, особенно крупногабаритных, застряли в снегу на полпути к месту назначения.

Результаты непогоды наблюдал и столичный градоначальник Виталий Кличко. Курс взял на сложное направление – на трассу Житомир – Киев. Здесь образовались километровые очереди из фур, их не пускали в столицу, чтобы не создавали в городе еще больших пробок. Тем, кому удалось прорваться в город, пришлось еще здесь простоять несколько часов, сообщает телеканал 24.

За этот день выпала почти половина месячной нормы снега. Запретили въезд грузовиков и в Житомир.

По информации ТСН, сотни людей вынуждены были пешком идти в Киев из-за скопления фур на нерасчищенных дорогах при въездах в столицу. В сплошных пробках остановился не только крупногабаритный транспорт, но и маршрутки и легковушки, поэтому у пассажиров просто сдавали нервы и они отправлялись в город пешком.

"Час уже иду", "У меня экзамен", — объясняли люди, которые шагали по обочине вдоль пробки. Она возникла из-за того, что полиция еще с вечера перекрыла грузовикам путь в город, а тех собралось настолько много, что проехать дальше стало почти невозможно для других видов транспорта.

"Никто дорогу не чистит. Ни вчера Киев никто не чистил, ни сегодня", — сетует один из водителей фуры.

Только после обеда грузовики снова начали понемногу пропускать, но не в город, а на объездную дорогу. Водителям это не понравилось, кое-кто проехал, несмотря на запрет, в сам Киев, но на первых же подъемах забуксовал и создал новые пробки. Чтобы вытягивать такие машины власти города применяла военные БТРы.

Эксперты же по безопасности дорожного движения утверждают, что проблему с грузовиками быстро решить крайне сложно, потому что она комплексная и требует построения новых автодорог или отстойников для фур.

"Вопрос уже давно поднимался – сделать обход Киева. Было предусмотрено создание логистических центров вдоль дороги, не в самом городе. Чтобы фуры не въезжали в Киев", — говорит специалист Александр Крыжанивский.

Не повезло и тем, кто путешествует по железной дороге. 30 пассажирских поездов задержались в течение суток из-за снегопада.

Чрезвычайную ситуацию взялись контролировать и в правительстве. Владимир Гройсман предложил ГСЧС патрулировать пробки с помощью авиации. И отругал коммунальщиков и спасателей за плохую работу.

Хотя коммунальщики и спасатели бросили все силы на расчистку дорог, работы из-за снегопада становилось только больше. В Житомире водителям пришлось откапывать и выталкивать из сугробов свои авто.

"Наши дороги вообще не очищают. Даже не видно автомобилей, которые это должны делать", – говорит один из водителей.

Из-за непрекращающегося снегопада общественный транспорт в Житомире переполнен и едет с опозданиями. Многие на работу решили идти пешком.

"Троллейбусы и маршрутки не ходят, потому что им сейчас трудно пробираться сквозь такой снег. Я лично добиралась пешком, потому что ни на что не могла сесть", — рассказала жительница Житомира Елена Жуковец.

Помогать коммунальщикам вынуждены были и жители столицы. Своими силами люди разгребали сугробы снега. Поэтому подавляющее большинство людей осталось недовольно работой коммунальщиков.

А вот Закарпатье из-за таяния снега, выпавшего накануне, страдает теперь из-за наводнения. Вода залила более 2,5 тысячи гектаров сельхозугодий и несколько сотен домов. Но на сегодня уровень воды начинает сходить. Подтопленными до сих пор остаются около двух сотен домов.

Под вечер синоптики порадовали: будет снежить еще два дня, а дальше Украина будет без осадков.

Напомним, ранее "Главред" рассказывал о том, что как со снегопадом боролись киевские коммунальщики.