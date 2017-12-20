Транспортный коллапс. На трассе "Одесса - Киев" из-за непогоды застряли сотни фур

На шоссе "Киев-Одесса" около 800 грузовых автомобилей застряли из-за неблагоприятных погодных условий.

Такую информацию озвучил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает "Громадське".

По его словам, движение на трассе заблокировано. Наибольшее скопление фур наблюдается на отрезке со 117-го по 130-й километры.

Белощицкий также рассказал о том, что ради возобновления нормального движения было привлечено всего около 50 экипажей патрульной полиции из управлений Киева и области, а также главков Винницкой, Черкасской, Одесской областей. Непосредственно на трассе работают сотрудники ГСЧС и всех дорожных служб.

"Мы предупреждали водителей, просили, чтобы не выезжали, но этим пренебрегли просьбой, транспорт все равно ушел, мы вынуждены были его останавливать. Призываем всех автоперевозчиков и владельцев автотранспорта воздержаться от движения по этим направлениям и дать нам возможность расчистить магистраль", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о транспортном коллапсе, возникшем под Киевом.