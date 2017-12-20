В Ивано-Франковске на открытии елки фейерверк угодил в голову девушке: фото

В Ивано-Франковске во время церемонии открытия новогодней елки часть праздничного фейерверка ранила голову одной из зрительниц.

Такую информацию озвучили представители Управления по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации, сообщает "УНН".

Инцидент произошел около 19.10 19 декабря на Вечевой площади. Часть праздничного фейерверка угодила в голову зрительнице 2000 года рождения.

Окровавленная пострадавшая с травмами головы была госпитализирована в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, жизни и здоровью пострадавшей девушки ничего не угрожает.

"Пациентку перевели в палату стационара областной больницы, ее состояние стабильное. По прогнозам медиков, через несколько дней девушку можно будет готовить к выписке. Город оплатит лечение пострадавшей, окажет материальную помощь", - отметил градоначальник.

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