В Европе напомнили Украине о механизме приостановления безвиза и выдвинули 6 требований

20 декабря 2017, 17:11

ЕК будет докладывать Европарламенту о непрерывном выполнении Украиной требований по либерализации визового режима в 2018 году.

Европейская комиссия признает, что Украина выполняет критерии визовой либерализации, но в то же время в ЕС есть требования к Киеву, которые необходимы для продолжения работы безвиза.

Об этом говорится в докладе Европейской Комиссии, распространенном в среду в Брюсселе, сообщает УНИАН.

"Доклад показывает, что в то время, как страны продолжают выполнять требования по либерализации визового режима, для сохранения их стабильного выполнения в ряде конкретных областей необходимы действия, — отметили в ЕК.

В сообщении подчеркивается, что доклад касается таких сфер, как нелегальная миграция и реадмиссия, борьба с коррупцией и отмывание денег, а также общественного порядка и безопасности.

Комиссия будет докладывать Европейскому парламенту и Совету о непрерывном выполнении требований по либерализации визового режима в 2018 году.

Между тем, "Европейская правда" сообщает, что в своем отчете Еврокомиссия выдала шесть требований к Украине: 

— усиление сотрудничества с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции;

— проведение кампании по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима;

— обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных реформ, в частности путем создания независимого и специализированного высшего антикоррупционного суда в соответствии с заключением Венецианской комиссии и украинским законодательством;

— немедленно восстановление авторитета НАПК и создание эффективной системы верификации электронных деклараций;

— отмена поправки относительно электронного декларирования доходов антикоррупционных активистов;

— активизация усилий по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию.

Совет ЕС утвердил новый механизм приостановки безвизовых режимов с третьими странами в феврале этого года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановки безвиза.

Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая становится источником миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза — откат в проведении реформ.

Ранее сообщалось, что украинцы "лидируют" по числу отказов во въезде в страны Евросоюза. 

Ранее в МИД Украины заявили, что введение ЕС безвиза для граждан Украины позволит либерализовать визовый режим с около 30 странами так называемого белого шенгенского списка, в числе которых государства Европы, Северной и Южной Америки, Персидского залива и Азии.

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