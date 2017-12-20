В Минобороны раскрыли, где в зоне АТО погибли двое украинских военных

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 19 декабря, боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, один наш боец возле Новотошковского получил смертельные осколочные ранения, а еще один — погиб в результате подрыва на взрывном устройстве у Верхнеторецкого.

Террористы использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, в результате вражеских обстрелов были ранены шесть воинов, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник.

"… во время вражеского обстрела в районе Новотошковского от смертельных осколочных ранений погиб один украинский военный и еще один наш защитник погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, это произошло возле Верхнеторецкого", — отметил спикер.

По его словам, тогда получили ранения еще двое наших военных. "Состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое. Четверо военнослужащих были ранены в результате других обстрелов российско-оккупационных войск", — заявил Мотузяник.

Напомним, в начале декабря президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014 года) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.