Главарь сербских наемников на Донбассе не может вернуться на родину — СМИ

Главарь наемников из Сербии, которые зашли на Донбасс для поддержки боевиков, — Деян Берич (позывной "Деки") — не может вернуться на родину из-за долга.

Пособник террористов занимался бизнесом, но покинул сербское государство, когда две его компании обанкротились, рассказал его земляк Чедомир Йовичич в интервью "Радио Свобода".

"Знаю, что он здесь занимался бизнесом, вероятно, кому-то задолжал и поехал в Россию, чтобы заработать и отдать долг. Он не смеет вернуться. Должен вернуть долг, если хочет вернуться", — заявил собеседник.

Ранее в штабе АТО сообщили, что в зону спецоперации на Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов под руководством Деяна Берича, злоумышленники за российские деньги намерены убивать украинских военнослужащих на линии соприкосновения и совершать провокации против мирных жителей прифронтовых населенных пунктов.