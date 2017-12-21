Рада разрешила полицейским эвакуировать транспорт, мещающий дорожному движению

Депутаты Верховной Рады разрешили полицейским увозить на эвакуаторе припаркованные автомобили − в том случае, если они препятствуют движению транспорта.

За принятие законопроекта №5364 в целом проголосовали 237 депутатов.

Документом предусматривается эвакуация в следующих случаях − транспорт поставлен на проезжей части в два и более рядов, парковка осуществляется в запрещенных "Правилами дорожного движения" местах остановки или стоянки, либо своим расположением авто исключает движение других транспортных средств, либо препятствует движению пешеходов / блокирует проезд.

При этом законопроект обязывает правоохранителей в обязательном порядке фиксировать все обстоятельства, которые послужили основанием для эвакуации авто - в режиме фотосъемки или видеозаписи, а также в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Кроме того, теперь сотрудники правоохранительных органов обязаны безотлагательно подавать информацию о временном задержании транспортного средства на мобильный номер и на адрес владельца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве обозленные пешеходы устроили самосуд над "героем парковки".