В Киеве "Санта Клаусы" разгромили еще одну наливайку, опубликовано видео

Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на точку торговли алкоголем.
В Киеве неизвестные в масках ворвалась в одно из заведений, разбив мебель и бутылки с алкогольными напитками.
При этом нападавшие были одеты в черное, их лица скрывали маски, а на головах были шапки Санта Клауса.
Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на продавцов и требовали чтобы заведение закрыли, но пьяные дебоши так и продолжались под окнами людей.
Перед тем как разнести все вдребезги "Санта Клауcы" поздравили всех с наступающими праздниками.
Напомним, ранее в Шевченковском районе Киева активисты "Национального корпуса" разгромили киоски, которые принадлежат оператору лотерей, правоохранители задержали около десяти участников акции.