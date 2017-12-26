Задержана убивавшая и похищавшая людей в Киеве преступная группировка

Украинские правоохранители задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в совершении ряда преступлений в Киеве.

Такую информацию озвучил руководитель Национальной полиции Сергей Князев во время итоговой годовой пресс-конференции, сообщает портал "ГОРДОН".

"Прекращена деятельность преступной организации, которая убивала и похищала людей в Киеве",– заявил он.

Князев назвал разоблачение этой группировки "наиболее резонансным раскрытием минувшей недели".

По его словам, расследованием совместно занимались Нацполиция, Служба безопасности Украины и военная прокуратура.

"19 декабря во время спецоперации по задержанию преступной организации на территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны пять активных членов преступной группировки. Организатор задержан на территории соседнего государства. Нам помогали сотрудники полиции Молдовы, Румынии, Израиля, сейчас есть контакты с правоохранительными органами Италии по документированию этой преступной группы", – отметил Князев.

По его данным, все задержанные подозреваются в причастности к избиению и расстрелу человека 29 марта нынешнего года.

Напомним, ранее Князев рассказал о планах по реформированию патрульной полиции.