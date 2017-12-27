В аэропорту Харькова встречают украинцев, освобожденных из плена боевиков

В среду вечером, 27 декабря, в аэропорту Харькова ожидают прибытия украинцев, освобожденных из плена боевиков.

Наших соотечественников доставляют вертолетами, их встречают политики, депутаты и чиновники, в частности, туда прибыл президент Петр Порошенко.

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Напомним, 27 декабря на Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР" — украинская сторона передала противнику 233 человека, а взамен получила 73. Узнать больше об обмене можно здесь.