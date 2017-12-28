Порошенко назвал условия, нужные для возобновления закупок российского газа

Президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых возможно возобновление закупок страной газа у России.

Такое заявление он сделал во время рабочего визита в Одесскую область, сообщает телеканал "NewsOne".

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. 20 лет Украина была на игле коррупции и зависимости от Российской Федерации по газу. Помните, как мы встречали предыдущие Новые годы? Все время были переговоры по поставкам газа, все время обвиняли Украину - то газ воруем, то транзит не можем обеспечить. Что сделалось за последние два года - мы энергетически независимы. Они стучат: "Может возьмете наш газ?" - "Да нет, у нас все в порядке. Если он будет дешевый, если он будет честный, не коррупционный - пожалуйста", - заявил Порошенко.

При этом президент особо отметил, что на данный момент в Украине установились справедливые цены на газ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко назвал исторической победой решение Стокгольмского арбитража по закупке газа из РФ.