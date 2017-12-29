Глава Нацполиции назвал, какие преступления совершались чаще всего в Украине

29 декабря 2017, 16:27

Более 50% в 2017 году составляют кражи, говорит глава Нацполиции.

Сергей Князев.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, какие преступления за 11 месяцев 2017 года совершали чаще всего, а какие наименьше.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Основной сегмент преступности (52%) в 2017 году за 11 месяцев составляют кражи. Вместе с тем, согласно озвученной статистике, полиция раскрыла свыше 60% разбойных нападений.

"Основной сегмент преступности — это кражи. Их — 52%. И наименьший — 0,3% — это убийства. 2016 год мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, расследовалось по состоянию на 31 декабря 2016 года. За 11 месяцев 2017 — 490 280 правонарушений. При этом количество раскрытых нами преступлений возросло на 40 тысяч", — заявил он, уточнив, что полиции удалось сократить совершение краж на 50 тысяч.

 "Нам удалось сократить совершения таких преступлений (краж — ред.) почти на 50 тысяч (с 303 тысяч в 2016 году — до 254 тысяч в 2017 году). 72 712 краж было раскрыто и направлено в суд в прошлом году. В этом году — 88 423", — сказал он.

Вместе с тем, Князев сообщил, что полиция раскрыла совершение таких преступлений как кражи в жилище на 2,5 тысячи больше.

"Один из видов краж — кражи из жилищ. В 2016 году таких преступлений было раскрыто 5565, в этом году мы раскрыли 8017. На 2,5 тысячи больше! То есть возросла эффективность работы уголовной и следственной полиции, что привело к изменению сегмента совершенных правонарушений в целом", — отметил он.

В то же время, говорит Князев, согласно статистике, полиция раскрыла более 60% разбойных нападений.

"В прошлом году было зафиксировано 3560 разбойных нападений, в этом году — 2663. То есть на 1 тысячу меньше. А раскрытых? В прошлом году было раскрыто 49% таких преступлений по отношению к совершенным, в этом году — 61%", —заявил он.

"В прошлом году было более 25 тысяч грабежей, в этом году — 16 455. Превентивно сработали хорошо — на 9 тысяч стало меньше, но раскрыто только на 280 грабежей больше", — добавил он.

По его словам, в 2016 году полиция открыла 6216 уголовных производств по квалификации "убийство", а в 2017 году — 5157. При этом, если отбросить "естественные смерти", то в этом году совершено почти 1400 убийств. "Когда молодой человек умирает, мы возбуждаем уголовное производство и видим, что это наркозависимый человек. Но для того, чтобы это выяснить, нужно открыть это уголовное производство. Если отбросить естественные смерти, мы увидим уже настоящую статистику. В абсолютных цифрах — в 2016 году было 1707 убийств, а в 2017 — 1397", — сообщил Князев.

Кроме того, глава Нацполиции отметил, что в 2016 году было 605 случаев тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а в 2017 — 548. При этом, глава Нацполиции уточнил, что приведенные цифры за 2017 год — по состоянию на 11 месяцев.

Ранее Князев заявлял о задержании преступной группировки, которая убивала и похищала людей в Киеве. 

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