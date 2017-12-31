Усато-полосатые солдаты. В АТО бойцы показали опекаемых ими котов и кошек: фото

Рядом с позициями украинских военнослужащих в районе проведения Антитеррористической операции на Донбассе проживает немалое число котов и кошек.

Об этом сообщает портал "Апостроф".

К примеру, лишь в одном из подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "усатых-полосатых" насчитывается более двух десятков.

"Мы как-то пробовали их посчитать, когда они к кухне сбежались, но, когда дошли до двацдами пяти, сбились", - заявили.

Однако каждому из питомцев военные дали свою кличку.

При этом только один кот и одна кошка прибились к подразделению в бытность котятами. Все остальные – брошенные уехавшими хозяевами более или менее взрослые животные.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в МИД Украины приняли на работу кота.