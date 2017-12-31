Сегодня в Украине празднуют Щедрец: история праздника, традиции

Последний день святок по старому стилю носит название "Щедрец", о котором с настоящее время практически никто не помнит.

Раньше этот праздник отмечался 31 декабря. Однако, когда Россия перешла на новый календарь, праздник был перенесен. Сейчас его отмечают в ночь с 13 на 14 января.

В отличие от большинства христианских праздников, о которых историки и исследователи знают довольно много, в том числе и примерные даты появления, о славянских праздниках практически ничего неизвестно. Это же касается и Щедреца.

Точная дата появления этого праздника на Руси неизвестна. Но можно с уверенностью сказать, что этому празднику больше тысячи лет, ведь он появился еще до Крещения Руси. То есть, его можно отнести к числу дохристианских торжеств, пишет Pozdravik.

Как и некоторые другие популярные славянские праздники, Щедрый Вечер не исчез, когда христианство пришло в Киевскую Русь. Более того, христианской церкви пришлось адаптироваться под этот праздник. Поэтому было принято решение об установлении на этот день православного праздника. Речь идет о дне памяти преподобной Мелании, которая жила в пятом веке в Риме. Ну а к лику святых она была причислена благодаря тому, что активно занималась благотворительностью, помогая всем нуждающимся. День памяти преподобной Мелании проходит в тот же день, что и Щедрый Вечер.

Несмотря на то, что языческие праздники преследовались христианской церковью, Щедрый Вечер всегда отмечался с более активно, чем День памяти преподобной Мелании. Хотя, стоит отметить, что этот праздник почерпнул кое-какие идеи из христианского Дня памяти. Именно поэтому сейчас Щедрый вечер называют народно-христианским праздником.

Еще несколько веков назад этот праздник отмечался по-настоящему широко. Сейчас многие молодые люди даже не подозревают о существующих традициях, связанных со Щедрым Вечером.

Этот день знаменит своими щедривками и праздничным пиром. Обязательно присутствие на столе свинины, которая означает плодородие.

Считается, что перед пиром необходимо повеселить народ щедривками. Колядники подходили к дому или к толпе людей и пели: "Щедрый вечер! Добрый вечер!" Затем они начинают "коляду томить", то есть выпрашивать у хозяев гостинцы, жалуясь на то, что-де "шли издалека", "у козы ноги болят".

Хозяева упираются, отшучиваются. Тогда ряженые приступают к исполнению щедривок, некоторые содержат в себе шуточные угрозы.

Считается большим стыдом не одарить колядников. Таким жадным хозяевам ряженые посылают "проклятьице":

"Уж дай им, Свароже, по спине и по роже.

Разрази их, Перун-батюшка!

Пустой им мешок, дырявый горшок! "

Набрав мешок гостинцев, колядники расходятся, чтобы встретить Новый год в семейном кругу.