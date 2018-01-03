В штабе назвали самое горячее направление на Донбассе, два воина ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 2 января, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 6 раз нарушили перемирие — два украинских воина получили легкие ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся огневая активность противника фиксировалась на Донецком направлении", – говорится в сообщении штаба.

Возле Авдеевки боевики нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Верхнеторецкого оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение.

На Приазовье боевики также из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутовому.

Кроме того, противник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле Водяного.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке нашей страны договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.