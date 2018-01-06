В Госпогранслужбе назвали число россиян, прошедших биометрический контроль на границе

На въезде в Украину с начала года биометрический контроль прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч — граждане России.

Всего биометрический контроль на границе Украины прошли граждане 70 стран, рассказал в эфире телеканала "112.Украина" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По информации Госпогранслужбы, система биометрического контроля работает эффективно, "серьезных проблем не замечено".

По словам Слободяна, база биометрического контроля только начала наполнятся, поэтому увязывать непропуск граждан в Украину с ее функционированием преждевременно.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.