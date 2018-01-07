Николаевские судостроители обвинили власти в нежелании продавать недостроенный крейсер

Украинская власть не хочет продавать ракетный крейсер "Украина" для погашения задолженности перед рабочими комбината.

По словам председателя профсоюзного комитета Николаевского государственного судостроительного комбината Николая Головченко, в новый год предприятие вошло с еще большими долгами, сообщает УНН.

"Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен. С ноября 2014 задолженность перед теми работниками, которые остались, составляет более 50 миллионов гривен. Некоторым людям должны по 200 тысяч гривен. Это пенсионеры, которые боятся, что если освободятся, о них сразу же забудут", — сказал Головченко.