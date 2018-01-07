В аннексированном Крыму обустроили вертеп и пели украинские колядки: видео

В аннексированном Россией полуострове Крым на площади Ленина в Симферополе под новогодней елкой в воскресенье, 7 января, в​ день, когда православные христиане отмечают Рождество Христово, установили вертеп.

Торжественную литургию у вертепа отслужил протоиерей Симферопольской епархии Московского патриархата о. Иоанн Шимон, сообщает портал "Крым.Реалии".

На мероприятии несколько украинских колядок выполнили участники и участницы церковного хора и городского хора художественной самодеятельности в российских национальных костюмах.

"Мы пели и пели бы колядки на украинском, но нам они (организаторы мероприятия - ред.) сказали, что на украинском надо исполнить только две колядки", - рассказала одна из хористок.

К слову, посмотреть на праздничное представление возле вертепа пришли несколько десятков жителей Симферополя.

Напомним, ранее крымские правозащитники отправили посылку в Кремль Владимиру Путину.