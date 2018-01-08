Пророссийский блогер пожаловался: в Крыму расцветает беспредел, воровство и коррупция

В захваченном Российской Федерацией Крыму под флагами страны "расцветает махровым цветом" беспредел, воровство и коррупция.

Герои "крымской весны" не забывают икру на свои яйца намазывать", написал пророссийский блогер с полуострова Александр Горный на сайте радио "Эхо Москвы".

"Приплыли, как говорится, на носу четвертая годовщина "крымской весны", вроде тишь да благодать — Россия, одним словом. Но то, от чего крымчане бежали в Россию, от украинского беспредела, воровства и коррупции — расцветает махровым цветом, только под российскими флагами", — утверждает автор.

По его словам, "в исполнительной и законодательной власти Крыма засели перевертыши, которые в масти "Единой России" творят все тоже самое, прикрываясь портретами Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) и флагами великой России".

Напомним, в Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма. Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, экс-узник Кремля говорил, что на полуострове оккупанты строят садики и школы, на таких направлениях как раз "происходит распиливание бюджета".