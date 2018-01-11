"Не будет качественных поездов." Омелян жестко раскритиковал "Укрзализныцю"

"Укрзализныце" в ближайшем будущем стоит концентрироваться исключительно на перевозках и в полной мере развивать исключительно их.

С таким заявлением в эфире "5 канала" выступил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. ""Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - заявил чиновник.

По словам Омеляна, именно по такой причине останавливаются перевозки и падает их скорость.

"Это абсурд, когда в 21 столетии скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - сказал он.

Напомним, ранее Омелян рассказал об ответе "Укрзализныци" на "железнодорожный объезд" России.