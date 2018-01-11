Шпионил у Горловки. В зоне АТО военные сбили вражеский беспилотник

В среду поздно вечером, 10 января, в зоне АТО на Донбассе украинские военные сбили вражеский беспилотный летательный аппарат.

Беспилотник шпионил по маршруту Горловка — Артемово — Курдюмовка — Очеретино, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

"… около 21:23 средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба — Ред.) был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации…", — отметили в ведомстве.

По его данным, после подтверждения работы аппарата радиолокационными средствами противовоздушной обороны, около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением ПВО Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в конце декабря в зоне АТО на в районе Светлодарской дуги у Курдюмовки наши военные сбили российский беспилотник. Узнать больше об инциденте можно здесь.