Командующий ВМС ответил Путину: В Крыму была отремонтированная техника

11 января 2018, 21:37

В Крыму остались украинские корабли, подводная лодка, БМП, БТРы, артиллерия.

В Крыму остались украинские корабли

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать военную технику из аннексированного Крыма требует тщательного изучения, поскольку за ним может скрываться "грязная кремлевская игра".

Такое мнение высказал командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос, каким образом Украина будет реагировать на заявление Путина о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма, он ответил, что "решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства". "Я побоюсь сказать, но это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре", — добавил Воронченко.

При этом командующий ВМС ВСУ опроверг слова президента РФ о том, что украинская военная техника в Крыму на время аннексии была в плачевном состоянии: "На период аннексии Крыма из восьми боевых кораблей был не в ходу только один БДК (большой десантный корабль) "Ольшанский", там была потребность в ремонте главных двигателей. Корветы "Тернополь", "Приднепровье", "Хмельницкий" на ходу, корабль управления "Славутич" на ходу, два тральщика "Черкассы" и "Чернигов" на ходу, (противолодочный корвет, — ред.) "Луцк" был в ремонте, но был практически отремонтирован. Подводная лодка была на 70% отремонтирована, осталась только замена клапанов", - рассказал Воронченко и добавил, что "то, что говорят, что был хлам — это не соответствует действительности".

Командующий также отметил: "По береговым частям — там осталось техники на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТРов, процентов 15-20% БТРов подлежало ремонту. Также семь дивизионов артиллерии готовы были, и четыре минометных батареи были тоже готовы".

Кроме того, по его словам, авиационная техника, которая оставалась в Крыму и которая могла подняться в воздух, была поднята и по сегодняшний день выполняет задачи на территории материковой Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

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