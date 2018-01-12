Перемирие на Донбассе: 9 обстрелов позиций ВСУ и невосполнимые потери наших защитников

За прошедшие сутки, 11 января, в зоне проведения АТО боевики 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Во время выполнения боевых задач погиб один наш защитник, еще двое получили ранения и двое – боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на совей странице в Facebook.

На Луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, а из гранатометов различных типов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганського. В последнем случае наши воины были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Также, из крупнокалиберных пулеметов, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие возле Новозвановки.

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовья. Здесь оккупанты активно применяли 120-ти и 82-мм минометы на окраине Широкино, Гнутового и Лебединского. Кроме того, из гранатометов разных видов были обстреляны защитники Песок.

На протяжении минувших суток агрессор продолжает осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, которые запрещены к применению Минскими договоренностями, были зафиксированы на различных участках линии соприкосновения в семи случаях.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.