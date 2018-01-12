Россияне и боевики спровоцируют срыв нового этапа обмена пленными - эксперт

Второй этап обмена пленными, по всей вероятности, состоится, однако существует угроза провокаций со стороны России и террористов "ЛНР" и "ДНР".

Такую информацию на своей странице в соцсети Facebook обнародовал эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его данным, провокации будут совершаться ради того, чтобы сорвать процесс обмена и лишний раз продемонстрировать Западу, будто бы Украина не выполняет Минские соглашения.

Кроме того, по данным Снегирева, неподалеку от населенных пунктов Луганское и Счастье − на стороне, контролируемой боевиками, в последнее время наблюдается концентрация диверсантов. Именно они под видом бойцов-разведчиков ВСУ готовят провокации против гражданского населения − чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении договоренностей.

Также известно, что за несколько последних недель серьезно увеличилось число случаев задержаний местных жителей сотрудниками "спецслужб" террористов − по обвинению в сотрудничестве с Украиной. По мнению Снегирева, боевики искусственно делают больше количество заложников − ради давления на украинскую власть.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как именно Украину вынуждают пойти на уступки за счет национальных интересов.