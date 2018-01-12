Новые собственники "Эспрессо" опровергли давление на редакцию

Компания Atmosphere Entertainment, Inc. действительно приобрела долю в капитале украинских предприятий, осуществляющих вещание под брендом Эспрессо. Об этом говорится в заявлении компании Atmosphere Entertainment, Inc.

"Эти соглашения состоялись 30 декабря 2017 года согласно законодательству и прошли процедуру финансового мониторинга (комплаенс). Мы убедились в легальности и честности продавцов, и самого актива. Речь идет о вполне прозрачном деловом соглашении без использования оффшорных юрисдикций и схем уклонения от налогообложения, - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что Atmosphere Entertainment, Inc. - американская частная компания, которая не вмешивается в журналистскую деятельность и не находится под политическим влиянием в США, Украине или других юрисдикциях.

"Целью нашего инвестирования в медиа-активы является расширение рыночного влияния и стоимости и получение прибыли. Atmosphere Entertainment, Inc. возлагает большие надежды на внутренний медиарынок Украины, который, как известно, быстро развивается после ликвидации монополии российских производителей аудиовизуального и новостного контента. Atmosphere Entertainment, Inc. подтверждает свои намерения инвестировать дополнительные средства для развития бизнеса телеканала "Эспрессо", а также других медиапроизводителей и вещателей Украины", - отметили в компании.

"Мы с удивлением узнали про публикацию о якобы сомнительности наших действий в отношении телеканала "Эспрессо". Atmosphere Entertainment, Inc. категорически отвергает любые претензии в отношении соответствующих коммерческих соглашений. Подозреваем, что упомянутые инсинуации объясняются намерениями дискредитировать наши новые медиа-активы, оказать давление на их работников, усилить и без того монопольное влияние существующих групп на телевизионном рынке Украины, - добавляют новые собственники.

В компании подчеркнули, что Atmosphere Entertainment, Inc. не допустит ущемления своих прав инвестора в Украину, и будет защищать свои законные интересы в соответствии с украинским и американским законодательством.

Справка: Компания Atmosphere Entertainment, Inc. зарегистрирована в штате Нью-Йорк, США, бенефициарным собственником которой является Иван Жеваго, который входит в семью Константина Жеваго – известного украинского промышленника и мецената.