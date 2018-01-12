В Днепре закрывается пиццерия, в которой работали ветераны АТО

В городе Днепр с 5 февраля на неопределенный срок закрывается пиццерия Veterano Pizza, расположенная в доме №57 по улице Старокозацкая.

Такое сообщение опубликовал владелец заведения Андрей Сарвира на своей странице в Facebook.

"Это был непростой год, полный неожиданностей, знакомств и разочарований. Год, за который я получил кучу опыта и теперь могу уже точно сказать, что именно я хочу увидеть в новом заведении. За это время много наших постоянных посетителей стали нашими друзьями, с некоторыми из них мы даже создаем новые проекты", − говорится в тексте.

По словам Сарвиры, заведение закрывается, по ряду причин, в том числе и от отсутствия опыта в начале проекта, и, как следствие, множества совершенных ошибок. Он также рассказал о том, что давно занят поиском нового помещения для Veterano Pizza.

К слову, в Днепре эта пиццерия начала работать 11 февраля прошлого года. В ее интерьере активно обыгрывается тема АТО /войны на Донбассе, а большинство персонала составляют бывшие военнослужащие.

Напомним, ранее в центре Киева сотрудники пиццерии избили клиентов.