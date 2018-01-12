"Голову прострелю". В "ЛНР" идут "разборки" между боевиками и россиянами из-за кражи топлива

В так называемом "2-м армейском корпусе" террористической группировки "ЛНР" повторно встал вопрос о "нецелевом расходе" поступающего из РФ топлива.

Командование "2-го АК" решило жестко контролировать использование солярки в ряде частей и подразделений, которые ранее отличились тем, что частично пустили на "текущие потребности" неприкосновенные запасы топлива, сообщает портал "Информационное сопротивление".

Российские кураторы и "советники" подозревают командный состав в масштабных хищениях топлива и продаже его "налево".

"Готовится очередной пересчет и переучет остатков горюче-смазочных материалов. Дело дошло до того, что в одном из батальонов проверяющий россиянин пообещал "прострелить голову" одному "ответственному лицу" за недостачу в несколько десятков тонн дизеля, скорее всего, слитого прямо с боевой техники", – заявили журналисты.

Напомним, ранее на "учениях" террористов "ЛНР"колонна боевой техники встала из-за хищения горючего