Сбитый российский беспилотник, обстрелы, раненые бойцы. В штабе АТО отчитались о ситуации на Донбассе

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 14 января, боевики шесть раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, два раза наши воины открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашения вооружения, два наших защитника были ранены.

Вчера подразделение противовоздушной обороны сбило беспилотный летательный аппарат российского производства типа "Орлан-10", с начала праздничного перемирия он является третьим таким ликвидированным беспилотником, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

"Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников и обстреливать из запрещенных Минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины", — отметили в ведомстве.

На Луганском направлении противник из минометов различных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО неподалеку Новолуганского, обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты наших воинов в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

На Донецком направлении террористы били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки, неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

Напомним, 10 января в зоне АТО двое украинских военных погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве возле поселка Пески, а еще один — в результате вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому.