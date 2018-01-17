Скандал в детсаду Киева: малышам дали на завтрак селедку с луком

17 января 2018, 11:22

Эксперты уверяют, что на завтрак соленую рыбу детям давать нельзя, а селедка вообще малышам не рекомендована.

 

В Киеве  разгорается скандал из-за меню, которое предлагают в детских садах.

На Осокорках родители одного из учреждений возмущены, что их маленьким детям на завтрак подали селедку с луком, пишут Вести.

 

По информации одной из мам, дочь которой посещает детсад №445, вместе с отварным картофелем, чаем и булкой в меню на завтрак детям дали порцию сырой соленой рыбы с луком. 

"Подскажите пожалуйста, селёдка с луком на завтрак в детском садике, это нормально??? Или же регулярно комки солёной дубовой овсянки с жареными костлявыми хребтами от рыбы??
Может кто в курсе как узнать норматив питания в детских садах. И допустим ли такой завтрак вообще??", — написала женщина в Facebook.

 

 

Судя по комментариям родителей в соцсети, такой завтрак ребенок может получить и в других районах Киева.

 

В детсадах утверждают, что они кормят малышей продуктами, закупаемыми для них райуправлениями образования, согласно рекомендациям Кабмина.

 

Эксперты же уверяют, что на завтрак такие продукты детям давать нельзя, а селедка вообще малышам не рекомендована.

 

В управлении образования Дарницкой РГА сказали, что садики снабжают централизованно и покупают продукты в соответствии с рекомендациями Кабмина.

 

"Сельди нет в списке запрещенных продуктов, значит, мы ее можем покупать. Кроме того, в каждом садике составляют меню на две недели вперед, и, если родители недовольны, могут сказать об этом заранее", — рассказали в управлении образования района.

 

В то же время эксперты говорят, что маленьким детям нельзя вообще употреблять сырую рыбу.

 

"Сельдь не проходит термическую обработку, то есть это, по сути, сырая рыба, а микробы убиваются солью. Даже после заморозки в сырой рыбе может сохраниться листериоз — бактериальная пищевая инфекция, которая может стать причиной смерти у маленьких детей. Кроме того, селедку не рекомендовано есть детям еще и потому, что у них формируется вкус, и ребенок может вырасти с любовью к соли, что само по себе вредно", — рассказал завсектором пищевой и химической безопасности НИИ экогигиены Сергей Колесник.

 

Кроме того, подчеркнул Колесник, детям дошкольного возраста не рекомендованы речная и копченая рыба, а также масло с добавлением рыбопродуктов. "Правда, в некоторых случаях Кабмин разрешает заменять селедкой охлажденную рыбу, поскольку в ней есть полезные аминокислоты и жирная кислота омега-3", — говорит Колесник.

 

В Статье также отмечается, что по решению Киевсовета питание одного ребенка от трех до шести лет стоит в среднем — 34,5 грн.

 

По словам диетолога Андрея Омельченко, при трехразовом питании это очень мало. "В такую сумму можно вложиться, если меню будет максимально скромным, покупать продукты по минимальным ценам и при этом экономить на их количестве и качестве", — говорит диетолог.

 

Секретарь комиссии Киеврады по вопросам образования Наталья Шульга сказала "Вестям", что кроме города покупать продукты для детей в сады могут родители.

 

"Бюджетных денег на обеспечение дошкольных учреждений необходимыми продуктами у города хватает. Если родителям хочется внести в рацион своих детей дополнительные продукты, то они обсуждают это с администрацией детсадов, собирают деньги и покупают нужную продукцию. Разумеется, она не должна противоречить принятым нормам питания в дошкольных учреждениях", — говорит Шульга.

Напомним, в селе Осипенко Запорожской области разгорелся скандал из-за третьеклассника, который ведет себя агрессивно и бросается на учителя и детей. 

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Киев скандал питание родители детсад
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