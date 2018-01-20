Недовольство людей и оружие на руках. Западные аналитики спрогнозировали риски для Украины

20 января 2018, 06:21

Недостаточный прогресс в реализации реформ и борьбе с коррупцией создает угрозу для политической стабильности страны.

Протестующие

Одной из ключевых проблем Украины остается коррупция, которая угрожает подорвать прогресс в реформах, достигнутый за минувшие годы.

Основные опасности для стабильности в Украине: растущее недовольство в обществе, рост поддержки популистов и повышение доступности оружия в результате конфликта на востоке. Они создают риски дестабилизации Украины в 2018 году, в преддверии приближающихся выборов. Об этом говорится в статье аналитика Джеймса Целера, сообщает "УНИАН"

Таким образом, Украина находится между противоборствующих сил: с одной стороны, она участвует в программе, направленной на борьбу с коррупцией и реформирование экономики. С другой стороны, сопротивление реформам со стороны заинтересованных лиц создает угрозы для подрыва программы реформ, реализуемой правительством с 2014 года.

Продолжающийся конфликт на Востоке Украины, автор называет фоном для этих процессов, который создает непростые условия.

Украинская экономика, согласно прогнозам Мирового банка, продолжит устойчивый рост, но Целер отмечает, что, несмотря на значительный прогресс Украины в реформах и ее приближение к европейским нормам и ценностям, нужно преодолеть много препятствий, чтобы не допустить отката реформ.

Автор отмечает, что в преддверии выборов 2019 года сильные представители "старой системы" наращивают влияние и "ищут возмездия" в отношении борцов с коррупцией.

Согласно исследованию компании Dalia Research, рейтинги президента Украины остаются на низком уровне - около 20%, а доверие к судебной системе сократилось с 29% до 22% в период с ноября по декабрь 2017 года.

Это, как отмечает эксперт, подчеркивает недовольство населения темпами проведения реформ. По словам аналитика, подобное разочарование уже привело к возникновению протестов в 2017 году, хотя они и уступали протестам 2014 года по масштабам и уровню конфронтации между активистами и силовиками. Подобные акции протеста, как отмечается, вероятно продолжатся и в 2018 году, их риск будет возрастать, если власть будет терпеть неудачи в реформировании страны.

Напомним, ранее "Главред" писал о последствиях отката антикоррупционной реформы для Украины.

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