В Госстате раскрыли, на сколько уменьшилось население Украины в 2017 году

В Украине численность населения за 11 месяцев 2017 года уменьшилась с начала года на 181,5 тысяч человек и на 1 декабря составила 42 млн 403 тысяч человек.

В январе-ноябре 2017 года, по данным Госстата, в Украине родилось 336,5 тысяч детей, в то время как за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 365,5 тысяч детей. За 11 месяцев была зафиксирована естественная убыль населения – 189,4 тысяч человек, тогда как за январь-ноябрь 2016 года население сократилось на 164,2 тысяч человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 7 889 человек, за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 7 618 человек.

Данные приводятся без учета Крыма и части зоны проведения Антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что среди причин демографического провала в Украине — высокая смертность и низкая рождаемость.