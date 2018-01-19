Непогода оставила Черкассы без водоснабжения, люди в панике опустошают полки магазинов

В Черкассах из-за повреждения линий электропередач в связи с непогодой уже более суток жители остаются без водоснабжения.

Как отчитываются в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на вечер 19 января Черкассы остаются без водоснабжения.

Спасатели подключились к подвозу воды населению. В общем работает 11 единиц техники.

В Черкасском горсовете уверяют, что для устранения аварийной ситуации ремонтники работают в круглосуточном режиме, говорится в сообщении на сайте мэрии.

В горсовете объяснили, чтобы не допустить отключения отопления в квартирах жителей Черкасс и обеспечить давление в тепловых сетях, осуществляется подвоз воды к котельным.

В то же время в Черкассах горожане в течение дня опустошили полки супермаркетов с негазированной водой. Об этом пишет местное издание vikka.ua. Люди массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды, а затем и введением из-за этого чрезвычайной ситуации в городе.

На полках остались только газированная и минеральная вода, или импортная вода с высокой стоимостью. Так, в одном из супермаркетов с негазированной осталась только вода стоимостью 90 гривен за литр. Ажиотаж и у привозной воды в цистернах. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать запасы.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода обесточила почти 700 населенных пунктов в Украине.