На Киевщине избили и пытались взорвать депутата

В понедельник, 22 января, в Кагарлыке Киевской области полицейские задержали вооруженного мужчину, напавшего на депутата Киевского областного совета.

"После встречи с избирателями, когда народный избранник выходил из офиса, к нему подбежал неизвестный и ударил по голове. После чего нападающий пытался применить взрывное устройство", — рассказали в пресс-службе полиции Киевщины в Facebook.

По их словам, в момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Киевской области. Правоохранители сразу же догнали злоумышленника, который пытался убежать. У мужчины обнаружен муляж гранаты.

Задержанным оказался 33-летний житель Белой Церкви. Устанавливаются мотивы нападения на депутата.

Следователи открыли уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) УК Украины. Подозреваемуому грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине депутат сельского совета Згуровского района устроил стрельбу по людям.