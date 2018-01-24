Впервые за долгое время в штабе сообщили хорошие новости с фронта

В районе проведения АТО боевики впервые за долгое время не открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня. 23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, военные подчеркнули, что украинские бойцы строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

К тому же полное прекращение огня предоставляет военнослужащим больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортной связи и активного проведения работ по разминированию местности.

Напомним, 23 января военные сообщали о том. что под захваченной Горловкой Донецкой области бойцы батальона "Донбасс-Украина" после очередного вражеского обстрела из артиллерии подбили грузовой автомобиль боевиков.