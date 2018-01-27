Чиновники миграционной службы массово причастны к незаконной выдаче загранпаспортов — МВД

Чиновники Государственной миграционной службы Украины причастны к незаконным схемам выдачи заграничных паспортов, заявил начальник департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел Украины Евгений Коваль.

Он рассказал, что после получения безвизового режима с Европейским союзом появился ажиотаж вокруг получения загранпаспортов, что породило множество незаконных схем получения документов для выезда за границу, пишет "Интерфакс-Украина".

"Спрос всегда порождает предложение. В сети Интернет есть множество объявлений о предоставлении помощи при получении загранпаспортов, цена вопроса — от 2,5 тыс. до 25 тысяч грн в зависимости от срока. Даже при поверхностной проверке установлено, что каждое из них имеет коррупционные контакты в подразделениях миграционной службы или вообще создано чиновником этой службы", — рассказал Коваль.

По его словам, в последнее время задержаны "десятки взяточников миграционной службы".

"Но это не уменьшает и не изменяет ситуацию к лучшему. Поэтому внутренняя безопасность вместе со следователями Национальной полиции взялась за документирование схемы в целом... Информирую, что в ближайшее время будет проведена реализация и задержания", — сообщил он.

Напомним, ранее первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову обвинили в причастности к незаконной выдаче паспортов.