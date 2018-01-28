Во Львове акция в защиту животных закончилась столкновениями, опубликованы фото и видео

В воскресенье, 28 января, во Львове мирная акция против использования животных в цирках переросла в столкновения с полицией.

Акция была запланирована на то время, когда один из цирков проводил выступление с участием тигров и львов.

Как сообщает "Львовский портал", перед началом акции протеста у цирка собралась немногочисленная группа людей с листовками, а также полицейские. Позже, как сообщается, подошла еще группа людей, которые начали бросать в сторону пикетчиков дымовые шашки. Несколько человек были задержаны, а вход в цирк для граждан с детьми перекрыли.

Когда волнения утихли, посетителей цирка впустили внутрь, а часть пикетчиков, которая не разошлась, начали задерживать. Якобы по причине того, что у них были с собой ножи и металлические палки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве жители перекрыли улицу из-за строительства жилого комплекса.