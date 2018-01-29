Трагедия в Николаеве. В квартире обнаружили тела трех погибших, в том числе — ребенка

В квартире жилого дома в Николаеве обнаружили тела трех человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка.

Тела погибших нашли 28 января около 14:00 часов на ул. Чкалова, 58, а среди них оказался один ребенок 2009 года рождения, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

"Причина гибели устанавливается. Признаков пожара нет", — говорится в сообщении.

Спасатели квалифицировали чрезвычайную ситуацию как происшествие техногенного характера. Подразделения ГСЧС к ликвидации последствий не привлекались.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине трое детей погибли в результате отравления угарным газом.