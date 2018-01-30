"Политика глазами националистов". В Киевраде проведут очередные Бандеровские чтения

В Киеве 9 февраля пройдут пятые Бандеровские чтения, где организаторы планируют обсудить "миссию Украины в глобальном мире" в контексте "образа националистов".

Мероприятие проведут негосударственный аналитический центр "Украинские студии стратегических исследований" и Научно-исследовательский институт украиноведения, сообщает пресс-служба организаторов.

Для участия в Бандеровских чтениях организаторы приглашают политологов, дипломатов, политиков, историков и философов.

"Международная политика глазами националистов в ХХ в., формирование положительного международного имиджа Украины и борьба с информационной агрессии, как сохранить украинскую идентичность в глобальном мире?" - таковы некоторые направления дискуссии.

Проводят данное мероприятие с 2014 года. В нынешнем году Бандеровские чтения проведут в актовом зале Киеврады.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Правоохранители смогут заводить уголовные производства в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов.