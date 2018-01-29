ТСН покажет цикл сюжетов "Мэр под прикрытием"

Уже сегодня, 29 января, в 19:30 в ТСН на 1+1 стартует цикл сюжетов ТСН "Мэр под прикрытием", в котором примут участие 6 градоначальников. Один день они проживут в роли рядовых горожан.

Все герои цикла ТСН вошли в рейтинг топ-20 мэров-новаторов Украины. Команда ТСН предложила мэрам Житомира, Хмельницкого, Черновцов, Долины, Тростянца и Глухова сменить род деятельности, чтобы стать ближе к гражданам, а также услышать критику и мнения относительно инновационных изменений, которые внедряются в городе. По условиям эксперимента, градоначальники должны на один день освоить другую профессию, например, кондуктора или воспитателя детского сада, и узнать у жителей, довольны ли они эффективностью власти. Чтобы чиновников не сразу узнали граждане, гримеры несколько изменили их внешность.

"Нашей основной задачей было показать общественности, что мэры способны их услышать, и побудить людей не быть равнодушными и говорить власти о проблемах, которые они замечают в своем городе. Мне кажется, что наш эксперимент получился очень позитивным, ведь мы покажем реальные перемены к лучшему, которые могут стать хорошим примером для других украинских городов", - комментирует корреспондент ТСН и автор цикла сюжетов "Мэр под прикрытием" Мирослав Ганущак.

В эфире ТСН выйдет 5 историй, еще одну историю зрители увидят в интернете. Уже сегодня выйдет сюжет с Юрием Бовой, который возглавляет Тростянец уже более 13 лет. На один день он станет продавцом бакалеи.

Отметим, цикл сюжетов ТСН "Мэр под прикрытием" был создан в рамках сотрудничества с Международным саммитом мэров, который в конце ноября 2017 проходил в Киеве. Проект воплощен при поддержке Western NIS Enterprise Fund.

Подробности перевоплощения мэров смотрите сегодня в ТСН в 19.30 на телеканале 1+1.