"1+1 медиа" презентовала отчет о корпоративной социальной ответственности

Имея намеренья публичной системной отчетности за свою деятельность, 1+1 медиа, как компания, выступающая за ответственное ведение бизнеса, 25 января организовала открытую встречу с заинтересованными стейкхолдерами с целью учета их пожеланий и предложений по подготовке группой нефинансового отчета за 2017 год. В рамках мероприятия 1+1 медиа единственная среди украинских медиагрупп представила свой первый отчет о корпоративной социальной ответственности (КСО).

Нефинансовый отчет 1+1 медиа стал результатом добровольной инициативы компании, а не следствием требований акционеров или международных партнеров. Он открывает обществу основные аспекты деятельности группы за последние 4 года с акцентом на 2016 год и структурирует результаты проектов, реализованных в рамках 5 основных стратегических направлений корпоративной социальной ответственности: Счастливые сотрудники, Чистая окружающая среда, Качественное образование, Здоровая нация и Уважение к авторским правам.

Существенными вопросами первого нефинансового отчета 1+1 медиа стали ответственный контент, собственное производство украинского продукта, развитие сотрудников, образовательные проекты для молодежи, экологическая ответственность, улучшение здоровья украинцев и защита авторских прав. Чтобы минимизировать негативное влияние на экологию, отчет был создан только в электронном виде.

"Понимая, что нашу работу видят все, а наш контент ежедневно смотрят миллионы украинцев, мы несем большую ответственность, ведь своим влиянием можем менять жизни людей. Для нас очень важно, чтобы эти изменения были положительными, и поэтому в своей работе команда 1+1 медиа учитывает интересы общества и является инициатором положительных и качественных изменений. Мы считаем, что эта ответственность касается не только контента, но и поведения каждого", − комментирует Александр Ткаченко, генеральный директор 1 + 1 медиа.

Участниками встречи стали сотрудники 1+1 медиа, партнеры, волонтеры проектов, украинские и международные общественные организации, благотворительные фонды, а также представители компаний, с которыми медиагруппа реализует социальные проекты. Кроме этого, обратная связь относительно того, какие вопросы важно раскрыть 1+1 медиа в отчете КСО за 2017 год, была получена и от онлайн-аудитории потребителей контента компании.

"Наша цель − не только отчитываться о своей деятельности публично, но и вдохновлять своим примером других. Поэтому, чтобы делиться опытом, мы открыто говорим о проектах, которые получились круто, и не молчим о том, что не удалось и как мы исправили ситуацию. Для того, чтобы его было интересно читать, мы рассказали истории наших коллег и партнеров. Также в отчете мы делились будущими планами по каждому существенному вопросу, а об их реализации готовы рассказать уже в следующий раз. Отчет немаленький, но интерактивный. Каждый имеет возможность быстро найти только ту часть, которая ему интересна. Верю, что он будет полезным и пригодится читателям", − говорит Марина Гриценко, руководитель группы корпоративной социальной ответственности 1 + 1 медиа.