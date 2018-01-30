Синоптик предупредила: в Киеве немного похолодает

В среду, 31 января, в Киеве немного похолодает, на дорогах и тротуарах станет более скользко.

В столице завтра из осадков "ничего существенного" не ожидается, говорится на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook.

"... немного похолодает, ночью в Киеве 0-2 мороза, днем — около нуля", — отметила эксперт.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.