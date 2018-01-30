"Дружинники имеют право только сделать замечание и пойти на...". Соцсети обсуждают конфликт в Кременчуге

30 января 2018, 16:04

Попытка задержать одного представителя Национальных дружин закончилось акциями протеста под райотделом и применением балончиков.

В городе Кременчуг Полтавской области между активистами Национальных дружин и сотрудниками патрульной полиции произошла драка.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Police Control Ukraine в социальной сети Facebook.

Конфликт между "дружинниками" и правоохранителями начался после того, как активисты пытались обрисовать фасад кафе "Метрополь" и наклеить на него плакаты. После задержания полицейскими одного из активистов другие стали его отбивать у полиции и началась потасовка с файерами и газовыми баллончиками. 

Полицейские задержали одного человекаи отвезли в райотдел, куда впоследствии к нему приехали активисты с шинами и устроили пикет. 

Конфликтная ситуация привлекла внимание соцсетей.

Журналист Александр Нойнец удивлен тем, что дружинники местом для борьбы с президентом Петром Порошенко избрали Кременчуг.

"Ничему особо не удивлен, где-то такого я и ожидал. Неясно другое. Драка случилась, от того, что Национальни дружинники заблокировали ресторан Метрополь в Кременчуге и заклеили его оскорбительными самоклейками про Порошенко. Так у меня вопрос. Ресторан "Метрополь" в Кременчуге? Серьезно? Это то место, где вы будете бороться с шоколадной властью барыг? Метрополь? Кременчуг? Порошенко? Ооок".

Блогер Александр Волков, освещающий деятельность национальной полиции и МВД иронизирует над помощником Арсена Авакова и сложившейся сиутацией.

"Вчера в эфире телеканала 112 недоразвитый советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что появление так называемой "Национальной дружины", которая будет "применять силу для установления украинского порядка" - это хорошо и правильно. Сегодня в интернете появилось видео о том, как сотрудники полиции попытались задержать одного из представителей так называемой "Национальной дружины" за нарушение общественного порядка, но прибежали его побратимы и началась потасовка между сотрудниками полиции и "Национальной дружиной". Так близко к Европе мы еще никогда не были", - пишет Александр Волков.

Редактор издания Петр и Мазепа Виктор Трегубов уверен, что шоу с "Национальными дружинами" было затеяно ради того, чтобы заставить нервничать часть представителей власти.

"Я, кстати, уверен, что они не повелись. А некоторые из вас, кажется, повелись. Я же всего лишь замечу, что собрать полтыщи молодых людей и заставить их идти в ряд, но не в ногу, мог и покойный Калашников. Правда, он не догадался одеть их в одинаковую форму и закрыть лица масками. Некреативный был мужик", - иронизирует Трегубов.

Сергей Марченко убежден, что одной из целью "Национальной дружины" является сохранение "Народного фронта" в большой политике.

"Уже очевидно, что 1% - близкий к предельному рейтинг фронтовиков и они будут влазить во власть на мускулистых плечах этих парней. И здесь у меня есть сдержанный оптимизм, что их правое дело воняет настолько сильно, что это будет заметно даже крепким патриотичным парням. А НФ переступил черту. Это не политика, это гопничество. И глупство. Даже, если вдруг у них получится захватить власть, удержать ее с рейтингом 1% - нереально!", - уверен Марченко.

В свою очередь Владимир Золкин отмечает, что в действующем законе про охрану общественного порядка дружинники имею право самостоятельно действовать только в сельской местности:

"Законопроектов есть несколько, а вот действующий закон только один: Закон Украины "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". Но согласно этого закона, они имеют право брать участие в охране общественного порядка, без участия полицейских, только в сельской местности. Следовательно, в городе Киеве, как и в любом другом городе, не в составе патрульной группы, они имеют ровно столько прав, сколько и вы, а именно - сделать замечание, и пойти на..."

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