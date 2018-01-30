"Дружинники имеют право только сделать замечание и пойти на...". Соцсети обсуждают конфликт в Кременчуге

В городе Кременчуг Полтавской области между активистами Национальных дружин и сотрудниками патрульной полиции произошла драка.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Police Control Ukraine в социальной сети Facebook.

Конфликт между "дружинниками" и правоохранителями начался после того, как активисты пытались обрисовать фасад кафе "Метрополь" и наклеить на него плакаты. После задержания полицейскими одного из активистов другие стали его отбивать у полиции и началась потасовка с файерами и газовыми баллончиками.

Полицейские задержали одного человекаи отвезли в райотдел, куда впоследствии к нему приехали активисты с шинами и устроили пикет.

Конфликтная ситуация привлекла внимание соцсетей.

Журналист Александр Нойнец удивлен тем, что дружинники местом для борьбы с президентом Петром Порошенко избрали Кременчуг.

"Ничему особо не удивлен, где-то такого я и ожидал. Неясно другое. Драка случилась, от того, что Национальни дружинники заблокировали ресторан Метрополь в Кременчуге и заклеили его оскорбительными самоклейками про Порошенко. Так у меня вопрос. Ресторан "Метрополь" в Кременчуге? Серьезно? Это то место, где вы будете бороться с шоколадной властью барыг? Метрополь? Кременчуг? Порошенко? Ооок".

Блогер Александр Волков, освещающий деятельность национальной полиции и МВД иронизирует над помощником Арсена Авакова и сложившейся сиутацией.

"Вчера в эфире телеканала 112 недоразвитый советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что появление так называемой "Национальной дружины", которая будет "применять силу для установления украинского порядка" - это хорошо и правильно. Сегодня в интернете появилось видео о том, как сотрудники полиции попытались задержать одного из представителей так называемой "Национальной дружины" за нарушение общественного порядка, но прибежали его побратимы и началась потасовка между сотрудниками полиции и "Национальной дружиной". Так близко к Европе мы еще никогда не были", - пишет Александр Волков.

Редактор издания Петр и Мазепа Виктор Трегубов уверен, что шоу с "Национальными дружинами" было затеяно ради того, чтобы заставить нервничать часть представителей власти.