В Минздраве предупредили, когда в Украине снова может бушевать корь

Главный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита заявил, что в Украине в феврале — в начале марта во всех областях будет наблюдаться повышенный уровень заболеваемости корью.

Согласно расчетам и прогнозам экспертов, самое большее количество больных ожидалось в конце зимы — начале весны 2018 года, рассказал он на брифинге, пишет Украинская правда.

"Из-за этого, наверное, в течение февраля — начале марта мы будем наблюдать повышенный уровень заболеваемости во всех областях Украины", — отметил управленец.

Курпита добавил, что по состоянию на прошлую неделю (22-28 января — Ред.) остается наибольшее количество больных в Ивано-Франковской области (645), Одесской (468), Закарпатской (460), Черновицкой (363) и Львовской (237).

"За последнюю неделю новых летальных случаев кори не было, а за предыдущие недели 2018 года от кори умерли трое: двое детей и один взрослый... Не зафиксировали корь в 2018 году только в Черниговской области", — добавил директор.

Напомним, в Киеве с начала 2018 года корью уже заболели 92 человека, среди инфицированных было 68 детей. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун говорила, что в нашу страну болезнь пришла из Румынии.