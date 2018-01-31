В Киеве пассажиры повредили троллейбус: "оказался не резиновым", фото

В среду, 31 января, в Соломенском районе Киева пассажиры повредили троллейбус — стекло в двери не выдержало натиска и лопнуло.

Транспортное средство оказалось не резиновым, написала жительница столицы Оля Швец на странице сообщества Los Solomas/Соломенский район в Facebook.

"Так сегодня пихались в 42-й (троллейбус, следует по маршруту улица Дегтяревская — станция метро "Лыбидская" — Ред.), но он оказался не резиновым и лопнул", — отметила автор.

Напомним, в октябре 2017 года в центре Киева — на Майдане Независимости — из-за большого количества пассажиров произошла перегрузка троллейбуса, на конечной остановке зашло столько людей, что он просто "лег".