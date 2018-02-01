Гужва рассказал о причинах своего отъезда из Украины

Причиной выезда в Австрию главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы стали угрозы физической расправой.

"Мне поступали угрозы, в том числе угрозы физической расправой. В такой ситуации, не имея надежды на справедливый суд и вполне обоснованные опасения в том, что вся государственная машина работает и будет продолжать работать на то, чтобы посадить меня в тюрьму, а управляемые властью группировки попытаются меня убить. Я принял решение попросить политического убежища в Австрии", - заявил Гужва в комментарии телеканалу "112 Украина".

Кроме того, по его словам, уже предпринимались попытки покушения на него.

"Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14. Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.